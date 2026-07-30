Shahjahnpur News: कैमुआ पुल के आगे डेलखेडा मोड के पास सडक पर लगा कट।
Shahjahnpur News: निगोही-खुदागंज के नवनिर्मित मुख्य मार्ग पर जगह-जगह टूट गया है। पहली बरसात के बाद गहरे,गहरे कट होने से लोगो को बडा हादसा होने का डर सता रहा है। निगोही
Shahjahnpur News: निगोही। निगोही-खुदागंज के नवनिर्मित मुख्य मार्ग पर जगह-जगह किनारे पर टूट गया है। पहली बरसात के बाद गहरे-गहरे कट होने से लोगो को बडा हादसा होने का डर सता रहा है। निगोही-खुदागंज मार्ग पहले सिंगल रोड था। इससे लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पडता था। लोगो की मांग पर शासन ने रोड को टू-लेन मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद छह माह पूर्व इस सडक का लोकार्पण कर दिया गया। यह नवनिर्मित सडक पहली बरसात ही झेल न सकी। कैमुआ पुल के आगे डेलखेडा मोड और कल्याणपुर गांव के पास सडक के किनारे गहरे कट हो गए।
कट देख लोगो ने पीडव्लूडी के अधिकारियो को फोन कर हादसे की संभावना व्यक्त की।
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