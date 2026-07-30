Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: कैमुआ पुल के आगे डेलखेडा मोड के पास सडक पर लगा कट।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: निगोही-खुदागंज के नवनिर्मित मुख्य मार्ग पर जगह-जगह टूट गया है। पहली बरसात के बाद गहरे,गहरे कट होने से लोगो को बडा हादसा होने का डर सता रहा है। निगोही

Shahjahnpur News: कैमुआ पुल के आगे डेलखेडा मोड के पास सडक पर लगा कट।

Shahjahnpur News: निगोही। निगोही-खुदागंज के नवनिर्मित मुख्य मार्ग पर जगह-जगह किनारे पर टूट गया है। पहली बरसात के बाद गहरे-गहरे कट होने से लोगो को बडा हादसा होने का डर सता रहा है। निगोही-खुदागंज मार्ग पहले सिंगल रोड था। इससे लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पडता था। लोगो की मांग पर शासन ने रोड को टू-लेन मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद छह माह पूर्व इस सडक का लोकार्पण कर दिया गया। यह नवनिर्मित सडक पहली बरसात ही झेल न सकी। कैमुआ पुल के आगे डेलखेडा मोड और कल्याणपुर गांव के पास सडक के किनारे गहरे कट हो गए।

कट देख लोगो ने पीडव्लूडी के अधिकारियो को फोन कर हादसे की संभावना व्यक्त की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Rainfall

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।