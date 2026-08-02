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Shahjahnpur News: बच्चों के विवाद में महिला को पीटा, पांच पर आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: खुटार के मोहल्ला इंद्रानगर में रविवार सुबह बच्चों के खेल के दौरान विवाद हो गया। एक पड़ोसी की महिलाएं गालियाँ देते हुए मारपीट करने लगीं, जब पीड़ित लालाराम और उसकी पत्नी ने विरोध किया। इस घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं हैं। लालाराम ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

Shahjahnpur News: बच्चों के विवाद में महिला को पीटा, पांच पर आरोप

Shahjahnpur News: खुटार। नगर के मोहल्ला इंद्रानगर निवासी लालाराम ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह आठ बजे उसके बच्चें घर के बाहर खेल रहे थे। बाद में पड़ोस के ही एक व्यक्ति के बच्चें आकर वहां साथ में खेलने लगे। तभी बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शोर सुनकर उक्त की पत्नी अपने साथ पांच ननद को लेकर उसके घर आई और गाली गलौज की। पीड़ित लालाराम की पत्नी सरोजनी के विरोध करने पर सभी महिलाएं एक राय होकर लाठी-डंडो से पीटने लगी।लालाराम बचाने आया तो उसे भी पीट दिया। इससे वह और उसकी पत्नी के काफी चोटे आई।

पीड़ित के अनुसार, महिलाएं दबंग व झगड़ालू किस्म की है। जो आए दिन मोहल्ले में झगड़ा करती रहती हैं। पीड़ित लालाराम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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