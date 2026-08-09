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Shahjahnpur News: कैनवास पर उतरी कल्पनाएं, रंगों से जीवंत हुई कलाकारों की दुनिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शहर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग-अलग शहरों से करीब 60 कलाकारों ने भाग लिया। प्रदर्शनी का उद्घाटन व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ और अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान कलाकारों ने अपनी अनूठी कलाकृतियां प्रदर्शित कीं, जो कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहीं।

Shahjahnpur News: कैनवास पर उतरी कल्पनाएं, रंगों से जीवंत हुई कलाकारों की दुनिया

Shahjahnpur News: शहर में मार्गदर्शन कला प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अलग-अलग शहरों से आए करीब 60 कलाकारों की कलाकृतियों ने कला प्रेमियों का ध्यान खींचा। विशाल ऑप्टिकल्स कच्चा कटरा मोड़ के पास आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ, नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला महामंत्री नाजिम खां और नगर महामंत्री अतुल कुमार गुप्ता ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मार्गदर्शन कला प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक अजय कुमार वर्मा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर स्वागत किया।

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प्रदर्शनी में बरेली, जलालाबाद, लखीमपुर खीरी, गोला और शाहजहांपुर समेत विभिन्न स्थानों के करीब 60 कलाकारों ने हिस्सा लिया। बरेली से कुलदीप वर्मा, राजाराम, उन्नति कपूर, रुचि और प्रतिष्ठा तिवारी ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कीं। जलालाबाद से शौर्य भारद्वाज, लखीमपुर खीरी से अजय प्रताप सिंह राठौड़ और गोला से मुस्कान सक्सेना ने प्रतिभाग किया। शाहजहांपुर से पूजा सक्सेना, साक्षी गुप्ता, अपर्णा सिंह, सौम्या सिंह, सना हुमारा, आदित्य सक्सेना, कृष्णा बहेलिया, आकांक्षा, ओमेजा यासमीन और कल्पना गौतमी समेत अन्य कलाकारों ने अपनी चित्रकृतियां प्रदर्शित कीं।

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