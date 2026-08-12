Shahjahnpur News: विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन
Shahjahnpur News: जैतीपुर विकासखंड कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की वि
Shahjahnpur News: जैतीपुर। जैतीपुर विकासखंड कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। कार्यकर्ताओं ने गांवों में जलभराव, जर्जर खड़ंजे, खाद की उपलब्धता और बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दे उठाए। बीडीओ बाबूलाल वर्मा ने समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, हरिओम यादव, रमेश सिंह यादव, हरिश्चंद्र, खुशीराम, राजेंद्र और सोमवती समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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