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Shahjahnpur News: फ्री शराब की मांग पर विवाद, हिस्ट्रीशीटर समेत चार पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: लालबाग चौढेरा में शराब की दुकान पर मुफ्त शराब और बीयर मांगने को लेकर हुए विवाद के मामले में आरसी मिशन पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर संतोष सिंह समेत चार लोगों

Shahjahnpur News: फ्री शराब की मांग पर विवाद, हिस्ट्रीशीटर समेत चार पर रिपोर्ट

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। लालबाग चौढेरा में शराब की दुकान पर मुफ्त शराब और बीयर मांगने को लेकर हुए विवाद के मामले में आरसी मिशन पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर संतोष सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने रंगदारी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में कार्रवाई की है। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कूचा लाला निवासी सोनू यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लालबाग चौढेरा में उसकी शराब की दुकान है। नौ अगस्त की शाम करीब छह बजे रौसर कोठी निवासी हिस्ट्रीशीटर संतोष सिंह अपने तीन साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि उसने सेल्समैन सुंदर यादव और मुनेश वर्मा से शराब और बीयर मांगी।

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पैसे मांगने पर विवाद हो गया। सोनू के मुताबिक संतोष ने दोबारा फोन कर धमकी दी और दुकान में आग लगाने की बात कही। मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि संतोष सिंह, आकाश कनौजिया, आशीष सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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