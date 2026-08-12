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Shahjahnpur News: 200 पेयजल योजनाओं का संचालन तय, 166 परीक्षण में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। इसमें जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों

Shahjahnpur News: 200 पेयजल योजनाओं का संचालन तय, 166 परीक्षण में

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। इसमें जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 865 योजनाओं के सापेक्ष 200 योजनाओं का संचालन और अनुरक्षण अंतिम रूप से निर्धारित हो चुका है, जबकि 166 योजनाएं परीक्षण संचालन में हैं। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को जल सारथी ऐप डाउनलोड कराने और ग्रामीणों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी खंड विकास अधिकारी जल अर्पण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे।

डीएम ने स्पष्ट किया कि पेयजल योजनाओं में चोरी या जलापूर्ति बाधित करने के मामलों में पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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