Shahjahnpur News: शराब ओवररेट को लेकर विवाद, रंगदारी मांगने का आरोप
Shahjahnpur News: -रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में लालबाग चौराहे की घटना-पुलिस को मामले में दी गई है तहरीर, हो रही अभी जांचशाहजहांपुर, संवाददाता। रामचंद्र मिशन थाना क्षे
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के लालबाग चौराहे स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर ओवररेट शराब बेचने को लेकर विवाद हो गया। दुकान के अनुज्ञापी सोनू यादव ने रौसर कोठी निवासी एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये रंगदारी मांगने, दुकान में आग लगाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन देर शाम तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। महानगर के कूचा लाला निवासी सोनू यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ दुकान पर आया और दुकान चलाने के एवज में एक लाख रुपये मांगे।
रकम देने से इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए दुकान में आग लगाने की धमकी दी गई। शोर होने पर आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सोमवार सुबह सोनू ने पुलिस को तहरीर दी। उधर, आरोपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसका कहना है कि उसने दुकान से शराब मंगाई थी, लेकिन सेल्समैन ने ओवररेट मांगा। इसी को लेकर विवाद हुआ था। उसका दावा है कि शराब का भुगतान ऑनलाइन किया गया था और धमकी, मारपीट व आगजनी के आरोप मनगढ़ंत हैं।प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र मिशन धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि तहरीर मिली है। लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। शिकायतकर्ता से सही तहरीर देने को कहा गया है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, आमने-सामने मुलाकात नहीं हुई।
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