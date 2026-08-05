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Shahjahnpur News: मुड़िया पवार में 251 पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से समाजसेवी संस्था सहयोग द्वारा मंगलवार को विकासखंड सिंधौली की ग्राम पंचायत मुड़िया पवार में वृहद पौधरो

Shahjahnpur News: मुड़िया पवार में 251 पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Shahjahnpur News: सिंधौली। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से समाजसेवी संस्था सहयोग द्वारा मंगलवार को विकासखंड सिंधौली की ग्राम पंचायत मुड़िया पवार में वृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी अपनी पत्नी सुनाली द्विवेदी के साथ शामिल हुए। दोनों ने संस्था के पदाधिकारियों, ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 251 पौधे रोपे तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ पौधरोपण से हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा कि पौधरोपण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य देने का संकल्प है।

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उपजिलाधिकारी सदानंद सरोज ने भी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि ''''सहयोग'''' समाजहित के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। संस्था का यह अभियान जनपद के लिए प्रेरणादायी है और अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ना चाहिए।कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अनिल गुप्ता, प्रधान शाहनवाज खां एडवोकेट, राजू बग्गा, पी.पी. सिंह, राजेश गुप्ता, गौरव गुप्ता, हरजीत सिंह, रजविंदर सिंह ''''राजा'''', अंकुश गुप्ता, विकास सक्सेना सहित संस्था के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में सभी ने पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

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