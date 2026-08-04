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Shahjahnpur News: एग्रीजंक्शन योजना के तहत 14 कृषि स्नातकों को मिले प्रमाणपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: एग्रीजंक्शन योजना के तहत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी। शाहजहाँपुर। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना के

Shahjahnpur News: एग्रीजंक्शन योजना के तहत 14 कृषि स्नातकों को मिले प्रमाणपत्र

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना के तहत जिले में चयनित कृषि स्नातकों का 13 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हो गया। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, नियामतपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 14 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को खाद, बीज और कीटनाशक के लाइसेंस निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही एक वर्ष तक दुकान के किराये का 50 प्रतिशत (अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह) अनुदान, बैंक से ऋण दिलाने में सहायता, 7.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 3.50 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 42 हजार रुपये की बैंक-लिंक्ड सब्सिडी का भी प्रावधान है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना से किसानों को बेहतर कृषि सेवाएं मिलने के साथ कृषि स्नातकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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