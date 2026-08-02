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Shahjahnpur News: नाले पर अतिक्रमण से सफाई ठप, लोक विहार में दुर्गंध से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: लोक विहार कॉलोनी में नाला निर्माण के बावजूद अतिक्रमण और नियमित सफाई न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सत्यम इम्पीरिया से दमहा नाला तक बने नाले पर

Shahjahnpur News: नाले पर अतिक्रमण से सफाई ठप, लोक विहार में दुर्गंध से लोग परेशान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। लोक विहार कॉलोनी में नाला निर्माण के बावजूद अतिक्रमण और नियमित सफाई न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सत्यम इम्पीरिया से दमहा नाला तक बने नाले पर कई स्थानों पर मकान मालिकों और दुकानदारों ने स्लैब डालकर तथा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया है। इसके कारण नगर निगम की सफाई टीम नाले तक नहीं पहुंच पा रही है और लंबे समय से उसमें गंदगी जमा है। नाले से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में जल निकासी बाधित होने से जलभराव का खतरा और बढ़ जाता है।

गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। लोगों ने नगर निगम से अतिक्रमण हटाकर नियमित सफाई कराने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज मिश्रा ने बताया कि नाले पर कई स्थानों पर लोगों ने स्लैब डाल दिए हैं, जबकि कहीं पक्का निर्माण कर लिया गया है। सफाई निरीक्षक ने भी इस संबंध में रिपोर्ट दी है। अतिक्रमण के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर निगम स्वयं अवैध निर्माण हटाकर नाले की सफाई कराएगा, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारु हो सके।

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