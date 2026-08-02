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Shahjahnpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारीगर की मौत, साथी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: चंडीगढ़ में मिठाई बनाने का काम करते थे दोनोंबाइक से वापस जा रहे थे चंडीगढ़, हाईवे पर हुआ हादसातिलहर, संवाददाता। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारीग

Shahjahnpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारीगर की मौत, साथी घायल

Shahjahnpur News: तिलहर। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारीगर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने डीसीएम चालक को कब्जे में लेकर मृतक के शव को पीएम के लिए भिजवाया। हरदोई के उमरपुरी गांव निवासी 40 वर्षीय शिवकुमार एवं उसका साथी संडीला निवासी जवाहर चंडीगढ़ में मिठाई बनाने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले वह दोनों लोग अपने घरों पर आए थे। शनिवार की सुबह बाइक से दोनों वापस चंडीगढ़ के लिए घर से निकले थे। रास्ते में कपसेड़ा गांव मे हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप के सामने डीसीएम चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर लगने के बाद शिवकुमार डीसीएम के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि जवाहर घायल हो गया।

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