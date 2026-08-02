Shahjahnpur News: पुवायां में सर्पदंश से महिला की मौत

Shahjahnpur News: पुवायां। खाना बनाने के लिए पीपा से चावल लेने गई महिला को सर्प ने काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई। गांव हरदुआ निवासी 32 वर्षीय गुड़िया पत्नी ओमकार शुक्रवार की शाम को खाना बनाने के लिए घर के कमरे में चावल लेने गई थी। जब उसने कमरे में रखे पीपा को खोला ओर उसमे से चावल निकाले उसी समय छिपा बैठा सिर्फ ने उसके हाथ मे काट लिया। जब परिजनों को जानकारी हुई तो उसे झार फूंक कराने के लिए गांव पहुँचे जब हालत बिगड़ती देख परिजन उसे पुवायां सीएचसी लेकर आये, लेकिन जहां उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।