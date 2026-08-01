Shahjahnpur News: शराब के लिए रुपये न मिलने पर मासूम की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शराब पीने के लिए रुपये न देने पर छह वर्षीय मासूम को खेत की मेड़ पर पटककर हत्या करने के करीब 19 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) आशीष वर्मा ने दोषी मातादीन को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार शर्मा की दलीलों से सहमत होकर कोर्ट ने सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार कांट थाना क्षेत्र के ग्राम गंधार निवासी अर्जुन पुत्र मुंशीलाल ने 24 नवंबर 2007 को थाना कांट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि 23 नवंबर 2007 की शाम करीब पांच बजे गांव का मातादीन पुत्र कालीचरण शराब के नशे में खेत पर पहुंचा, जहां फसल की बुआई चल रही थी। उसने शराब पीने के लिए रुपये मांगे, लेकिन अर्जुन ने रुपये देने से इंकार कर दिया। इससे नाराज होकर मातादीन ने अर्जुन के छह वर्षीय पुत्र रोहित को उठाकर खेत की मेड़ पर पटक दिया। गंभीर चोट लगने से रोहित बेहोश हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसी रात उसकी मौत हो गई। अगले दिन अर्जुन की तहरीर पर थाना कांट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार शर्मा की दलीलों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मातादीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।