Shahjahnpur News: किताबें और दवाइयां लेने गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत
Shahjahnpur News: कलान। परौर थाना क्षेत्र के दसिया गांव के युवक सुधीर की उसावां ब्लॉक के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह बच्चों के लिए किताबें और दवाइयां खरीदने गए थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस परिस्थितियों की जांच कर रही है।
Shahjahnpur News: कलान। परौर थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी एक युवक की उसावां ब्लॉक के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और दवाइयां खरीदने गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार दसिया गांव निवासी सुधीर शुक्रवार को उसावां बाजार बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और कुछ दवाइयां खरीदने गए थे। बाजार से लौटते समय उसावां ब्लॉक के सामने अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़े।
आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल सीएचसी उसावां लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। सुधीर अपने पीछे तीन बेटियां और दो बेटे छोड़ गए हैं। गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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