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Shahjahnpur News: न्यायालय के आदेश पर सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: छोटू यादव ने कमल प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 29 मार्च 2026 को, बाइक चलाते समय द्विवेदी ने लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे छोटू और उनके चाचा घायल हो गए। पहले से दर्ज मुकदमे के कारण पुलिस ने उनका मामला नहीं लिया, परंतु न्यायालय के आदेश पर बाद में मामला दर्ज किया गया।

Shahjahnpur News: न्यायालय के आदेश पर सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्ज

Shahjahnpur News: पुवायां। सिधौली के गांव सैंजना निवासी छोटू यादव पुत्र राजेश यादव ने कमल प्रकाश द्विवेदी पुत्र रामकुमार द्विवेदी निवासी मोहल्ला देवस्थान पुवायां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। छोटू यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कहा कि 29 मार्च 2026 को वह बाइक से अपने चाचा ओमपाल के साथ पिपरिया गांव से घर वापस लौट रहे थे की रास्ते में लालपुर मोहम्मदी रोड मोड़ के पास कमलप्रकाश द्विवेदी ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी टक्कर में दोनों लोग मैं और साथ में बैठे चाचा घायल हो गए इसी दौरान जब में रखें जरूरी कागज तथा 1700 रुपए गिर गए, इलाज कराने के बाद कोतवाली में मुकदमा लिखबाने पहुंचे तो कमल प्रकाश द्विवेदी ने पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया था जिसके बाद पुलिस ने मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया।न्यायालय

ने छोटू यादव की ओर से कमल प्रकाश द्विवेदी खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

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