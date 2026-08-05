Shahjahnpur News: बाढ़ से निपटने को एनडीआरएफ मोटर बोट संचालन का कराया अभ्यास

Shahjahnpur News: मिर्जापुर, संवाददाता। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पहारुआ गांव स्थित रामगंगा नदी के तट पर एनडीआरएफ की टीम ने राहत एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय नाविकों और ग्रामीणों को आपदा के समय सुरक्षित बचाव के गुर सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान एनडीआरएफ टीम ने मोटर बोट संचालन का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों को बताया गया कि बाढ़ के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए और राहत कार्यों में किन सावधानियों का पालन आवश्यक है।

टीम कमांडर इंस्पेक्टर शिवकली धुर्वे ने मोटर बोट संचालन की तकनीकी जानकारी देते हुए कहा कि राहत कार्य के दौरान बोट में रस्सी, लाइफ जैकेट, टॉर्च, चाकू, लाठी, प्राथमिक उपचार सामग्री सहित आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय त्वरित निर्णय और बेहतर समन्वय से जनहानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस दौरान शासन की ओर से तहसील प्रशासन को उपलब्ध कराई गई आधुनिक मोटर बोट भी सौंपी गई। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ की स्थिति बनने पर इसे तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए लगाया जाएगा। एसडीएम आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तहसीलदार सृजित कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी, दिलीप गुप्ता, पंकज गुप्ता, स्थानीय नाविक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।