Shahjahnpur News: महिला लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज
Shahjahnpur News: खुटार के नवदिया दरोदग्रह गांव में स्वर्गीय श्रीराम की पत्नी ने पुलिस में अपनी बहू नन्ही देवी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। नन्ही देवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह बिना कुछ बताए अचानक घर से चली गई। परिवार ने उसे खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
Shahjahnpur News: खुटार। क्षेत्र के गांव नवदिया दरोदग्रह के रहने वाले स्वर्गीय श्रीराम की पत्नी राम श्री ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनकी बहू नन्ही देवी पत्नी मोहित का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। सोमवार को बगैर कुछ बताएं बहू नन्ही देवी घर से कही चली गई। आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की। बावजूद इसके कुछ पता नहीं चला। बाद में परिजन थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने राम श्री की तहरीर पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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