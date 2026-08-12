Shahjahnpur News: कांवड़ यात्रा:: दो दिन में 150 से अधिक जत्थे, पुलिस ने रातभर संभाला मोर्चा
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। 150 से अधिक कांवड़ जत्थे जिले से गुजरे। पुलिस ने रातभर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। पंचाल घाट से पांच हजार कांवड़ियों का जत्था निकला, जिसे लखीमपुर पुलिस ने हैंडओवर किया। सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हुआ।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो दिनों में शाहजहांपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद से होकर 150 से अधिक कांवड़ जत्थे निकले। इनमें छोटे-बड़े करीब 100 जत्थे शाहजहांपुर जिले से होकर गुजरे। बड़ी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने रातभर मोर्चा संभाले रखा। मंगलवार तड़के तीन बजे तक पुलिस टीमें जत्थों को सुरक्षित आगे बढ़ाने और दूसरे जनपद की पुलिस को हैंडओवर करने में जुटी रहीं। पंचाल घाट से सोमवार को करीब पांच हजार कांवड़ियों का विशाल जत्था निकला। यह सबसे बड़ा जत्था होने के कारण पुलिस के लिए विशेष चुनौती रहा। जत्थे में दो बस, चार ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, बाइक समेत कई अन्य वाहन शामिल थे। पंचाल घाट से जत्थे के रवाना होते ही पुलिस ने उसे स्कॉट किया। अल्हागंज, जलालाबाद और शाहजहांपुर शहर से होते हुए सिंधौली, पुवायां और खुटार तक पुलिस ने निगरानी बनाए रखी। इसके बाद लखीमपुर पुलिस को जत्थे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में तय किया गया था कि हर जत्थे के साथ नोडल अधिकारी रहेगा। वह अपने जिले की सीमा से दूसरे जिले की सीमा तक जत्थे को सुरक्षित पहुंचाकर वहां की पुलिस को हैंडओवर करेगा। इसी व्यवस्था के तहत तीनों जिलों की पुलिस ने आपसी समन्वय के साथ कांवड़ियों की आवाजाही कराई。
बड़े जत्थों के दौरान पुलिस ने सुरक्षा का कराया पालन
बड़े जत्थों के दौरान पुलिस ने सुरक्षा नियमों का भी सख्ती से पालन कराया। अधिक ऊंचाई वाले डीजे को छोटा कराया गया। वाहनों की ऊंचाई पर बैठे कांवड़ियों को भी नीचे उतारा गया। एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार तड़के तीन बजे तक सड़क पर डटी रही। लगातार वाहनों और कांवड़ियों की निगरानी कर पुलिस ने यात्रा को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया।
पटना देवकली मंदिर में लगे रहे 50 से अधिक पुलिकर्मी
सावन को लेकर कलान के प्रसिद्ध पटना देवकली मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। मंदिर परिसर और आसपास 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दो दिनों तक दो क्षेत्राधिकारी और कोतवाल सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे। एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने भी मौके की निगरानी की। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैद रहे।
-वर्जन-
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। प्रत्येक बड़े जत्थे के साथ सुरक्षा बल और नोडल अधिकारी तैनात रहे। जिले की सीमा पर दूसरे जनपद की पुलिस को जत्थे सुरक्षित सौंपे गए। तड़के तीन बजे तक पुलिस टीमें मार्गों पर निगरानी करती रहीं।
-दीक्षा भंवरे, एसपी ग्रामीण।
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