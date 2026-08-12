Shahjahnpur News: कांवड़ यात्रा:: दो दिन में 150 से अधिक जत्थे, पुलिस ने रातभर संभाला मोर्चा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो दिनों में शाहजहांपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद से होकर 150 से अधिक कांवड़ जत्थे निकले। इनमें छोटे-बड़े करीब 100 जत्थे शाहजहांपुर जिले से होकर गुजरे। बड़ी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने रातभर मोर्चा संभाले रखा। मंगलवार तड़के तीन बजे तक पुलिस टीमें जत्थों को सुरक्षित आगे बढ़ाने और दूसरे जनपद की पुलिस को हैंडओवर करने में जुटी रहीं। पंचाल घाट से सोमवार को करीब पांच हजार कांवड़ियों का विशाल जत्था निकला। यह सबसे बड़ा जत्था होने के कारण पुलिस के लिए विशेष चुनौती रहा। जत्थे में दो बस, चार ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, बाइक समेत कई अन्य वाहन शामिल थे। पंचाल घाट से जत्थे के रवाना होते ही पुलिस ने उसे स्कॉट किया। अल्हागंज, जलालाबाद और शाहजहांपुर शहर से होते हुए सिंधौली, पुवायां और खुटार तक पुलिस ने निगरानी बनाए रखी। इसके बाद लखीमपुर पुलिस को जत्थे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में तय किया गया था कि हर जत्थे के साथ नोडल अधिकारी रहेगा। वह अपने जिले की सीमा से दूसरे जिले की सीमा तक जत्थे को सुरक्षित पहुंचाकर वहां की पुलिस को हैंडओवर करेगा। इसी व्यवस्था के तहत तीनों जिलों की पुलिस ने आपसी समन्वय के साथ कांवड़ियों की आवाजाही कराई。