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Shahjahnpur News: सावन शिवरात्रि पर रुद्र बाला जी धाम में उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: सावन शिवरात्रि पर श्री रुद्र बाला जी धाम में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते श्रद्धालु।शाहजहांपुर। सावन की शिवरात्रि पर पुलिस चौकी उस्मान बाग स्थित

Shahjahnpur News: सावन शिवरात्रि पर रुद्र बाला जी धाम में उमड़े भक्त

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सावन की शिवरात्रि पर पुलिस चौकी उस्मान बाग स्थित श्री रुद्र बाला जी धाम में भक्त उमड़ पड़े। तड़के से ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और जय श्री रुद्र बाला जी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। पं. डॉ. कान्हा कृष्ण शुक्ल और आचार्य प्रभात मिश्र के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक रुद्राभिषेक कराया गया। श्रद्धालुओं ने दूध, दही, शहद, गंगाजल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद भोलेनाथ और श्री रुद्र बाला जी महाराज का फूलों, भांग, धतूरे और मेवों से भव्य श्रृंगार किया गया।

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शाम को महाआरती के बाद भजन संध्या हुई। स्थानीय कलाकारों की शिव भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। अंत में हुई भव्य महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और क्षेत्र की शांति व समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में जैनेन्द्र सिंह, शशि सिंह, शिवांगी, अलका अरोड़ा, आयुष, दिव्या, शांति, किरन, डिंपल, आरती, रश्मि, सुधा, रुचि और रीना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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