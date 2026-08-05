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Shahjahnpur News: रामलीला ग्राउंड में सामूहिक हनुमान चालीसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: खुदागंज में रामलीला मैदान में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में भगवान हनुमान की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। बुजुर्गों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित थे।

Shahjahnpur News: रामलीला ग्राउंड में सामूहिक हनुमान चालीसा

Shahjahnpur News: खुदागंज। रामलीला मैदान में मंगलवार को प्रवीण मिश्रा के संयोजन में श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर विधि-विधान से भगवान हनुमान की आरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कृपा शंकर रस्तोगी, रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, सभासद, सुधीर सिंह, राजेश शर्मा, गिरीश चंद्र गुप्ता, गुरुपाल सिंह, राजीव कश्यप, रंगदेव शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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