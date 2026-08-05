Shahjahnpur News: रामलीला ग्राउंड में सामूहिक हनुमान चालीसा
Shahjahnpur News: खुदागंज में रामलीला मैदान में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में भगवान हनुमान की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। बुजुर्गों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित थे।
Shahjahnpur News: खुदागंज। रामलीला मैदान में मंगलवार को प्रवीण मिश्रा के संयोजन में श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर विधि-विधान से भगवान हनुमान की आरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कृपा शंकर रस्तोगी, रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, सभासद, सुधीर सिंह, राजेश शर्मा, गिरीश चंद्र गुप्ता, गुरुपाल सिंह, राजीव कश्यप, रंगदेव शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।