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Shahjahnpur News: महिला के घर में घुसा युवक, वीडियो बनते देख मौके से फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: खुटार में एक युवक ने थाने में तहरीर दी कि एक शख्स ने उसकी मानसिक विक्षिप्त पत्नी के साथ गलत कार्य करने की कोशिश की। उसके बेटे ने जब उन्हें कमरे में देखा, तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। युवक मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर कार्यवाही की मांग की गई है।

Shahjahnpur News: महिला के घर में घुसा युवक, वीडियो बनते देख मौके से फरार

Shahjahnpur News: खुटार। क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि शनिवार को गांव का ही रहने वाला एक युवक उसके घर में गलत नियत से घुस गया और उसकी मानसिक विक्षिप्त पत्नी के साथ एक कमरे में गलत कार्य करना चाहा। उसके पुत्र ने कमरे में मां को देख कर वीडियो बनाने लगा। तभी युवक मौके से डराते धमकाते हुए फरार हो गया। तहरीर के आधार पर कार्यवाही की मांग की हैं।

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