Shahjahnpur News: चोरों के करीब पहुंची पुलिस, अगले हफ्ते तक खुलासे का दावा
Shahjahnpur News: -मोबाइल एवं लोकेशन डिवाइस से दूरी बनाकर वारदात कर रहे हैं चोर-चार दिन पहले सर्राफा व्यापारी की दुकान से हुई थी लाखों रुपए की चोरीतिलहर, संवाददाता। हाई
Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे किनारे सर्राफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के खुलासे के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद लगातार जांच में जुटी है। वारदात के चार दिन बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और अन्य जिलों में सक्रिय सर्राफा चोरी गिरोहों के रिकॉर्ड खंगाल रही है।
पुलिस कार्रवाई
-वर्जन-
चोर प्रोफेशनल हैं। हालांकि एक लीड मिली है। उसपे काम चल रहा है। उम्मीद है अगले हफ्ते चोरी का खुलासा हो जाएगा।
-विदुष सक्सेना, सीओ तिलहर।
सामान्य प्रश्न
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