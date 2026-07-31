Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: चोरों के करीब पहुंची पुलिस, अगले हफ्ते तक खुलासे का दावा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: -मोबाइल एवं लोकेशन डिवाइस से दूरी बनाकर वारदात कर रहे हैं चोर-चार दिन पहले सर्राफा व्यापारी की दुकान से हुई थी लाखों रुपए की चोरीतिलहर, संवाददाता। हाई

Shahjahnpur News: चोरों के करीब पहुंची पुलिस, अगले हफ्ते तक खुलासे का दावा

Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे किनारे सर्राफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के खुलासे के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद लगातार जांच में जुटी है। वारदात के चार दिन बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और अन्य जिलों में सक्रिय सर्राफा चोरी गिरोहों के रिकॉर्ड खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें:कई ज्वेलरी दुकानों में चोरी कर चुका था गिरोह, पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा

पुलिस कार्रवाई

-वर्जन-

चोर प्रोफेशनल हैं। हालांकि एक लीड मिली है। उसपे काम चल रहा है। उम्मीद है अगले हफ्ते चोरी का खुलासा हो जाएगा।

-विदुष सक्सेना, सीओ तिलहर।

सामान्य प्रश्न

चोरी की वारदात कब हुई?
चोरी की वारदात शनिवार रात को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Tilhar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।