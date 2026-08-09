Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: पांच गुना भव्य होगी तिरंगा यात्रा, 15 डीजी साउंड से गूंजेगा शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: स्वतंत्रता दिवस पर शाहजहांपुर में तिरंगा बाइक और कार रैली की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। पिछली साल की तुलना में रैली को पांच गुना भव्य बनाने की योजना है। रैली के मार्ग और वाहनों को तिरंगे से सजाने पर जोर दिया जाएगा। व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करने की अपील की गई है।

Shahjahnpur News: पांच गुना भव्य होगी तिरंगा यात्रा, 15 डीजी साउंड से गूंजेगा शहर

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस पर निकलने वाली तिरंगा बाइक और कार रैली को इस बार पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना अधिक भव्य बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। खिरनीबाग स्थित महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम की अध्यक्षता में हुई बैठक में रैली की रूपरेखा पर चर्चा हुई। रैली में बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन शामिल करने के साथ करीब 15 डीजी साउंड लगाने की तैयारी है। वाहनों को तिरंगे से सजाने और पूरे रूट को देशभक्ति के रंग में रंगने पर भी जोर दिया गया।

ये भी पढ़ें:Hapur News: भाजपा की आगामी 13 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा

सचिन बाथम ने सभी प्रभारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए रैली को पिछले वर्ष से पांच गुना अधिक भव्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को रैली से जोड़ा जाए, ताकि स्वतंत्रता दिवस की यह यात्रा शहर में अलग पहचान बनाए।जिला महामंत्री आकाशदीप गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। जिस तरह लोग दीपावली और अन्य प्रमुख पर्वों पर अपने घर सजाते हैं, उसी तरह इस बार तिरंगा यात्रा के लिए वाहनों और रैली मार्ग को सजाया जाएगा। प्रांतीय मंत्री सुरेंद्र सिंह सेठ ने अधिक से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ रैली में शामिल होने की अपील की। बैठक के समापन पर महानगर महामंत्री अमित शर्मा ने सदस्यों का स्वागत और आभार जताया।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: तिरंगा यात्रा की बनी रूपरेखा
ये भी पढ़ें:Pilibhit News: शहर में निकलेगी तिरंगा यात्रा, तैयारियों को दिया अंतिम रूप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।