Shahjahnpur News: पांच गुना भव्य होगी तिरंगा यात्रा, 15 डीजी साउंड से गूंजेगा शहर
Shahjahnpur News: स्वतंत्रता दिवस पर शाहजहांपुर में तिरंगा बाइक और कार रैली की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। पिछली साल की तुलना में रैली को पांच गुना भव्य बनाने की योजना है। रैली के मार्ग और वाहनों को तिरंगे से सजाने पर जोर दिया जाएगा। व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करने की अपील की गई है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस पर निकलने वाली तिरंगा बाइक और कार रैली को इस बार पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना अधिक भव्य बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। खिरनीबाग स्थित महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम की अध्यक्षता में हुई बैठक में रैली की रूपरेखा पर चर्चा हुई। रैली में बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन शामिल करने के साथ करीब 15 डीजी साउंड लगाने की तैयारी है। वाहनों को तिरंगे से सजाने और पूरे रूट को देशभक्ति के रंग में रंगने पर भी जोर दिया गया।
सचिन बाथम ने सभी प्रभारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए रैली को पिछले वर्ष से पांच गुना अधिक भव्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को रैली से जोड़ा जाए, ताकि स्वतंत्रता दिवस की यह यात्रा शहर में अलग पहचान बनाए।जिला महामंत्री आकाशदीप गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। जिस तरह लोग दीपावली और अन्य प्रमुख पर्वों पर अपने घर सजाते हैं, उसी तरह इस बार तिरंगा यात्रा के लिए वाहनों और रैली मार्ग को सजाया जाएगा। प्रांतीय मंत्री सुरेंद्र सिंह सेठ ने अधिक से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ रैली में शामिल होने की अपील की। बैठक के समापन पर महानगर महामंत्री अमित शर्मा ने सदस्यों का स्वागत और आभार जताया।
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