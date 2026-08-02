Shahjahnpur News: महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर सामाजिक एकजुटता और शिक्षा पर दिया गया जोर
Shahjahnpur News: सिंधौली के शगुन मैरिज लान में महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का आयोजन किया गया। मानवतावादी समाज पार्टी के नेता ने प्रजापति समाज से लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने, उच्च शिक्षा को अपनाने और आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस कार्यक्रम में सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित रहे।
Shahjahnpur News: सिंधौली। मुड़िया मोड़ स्थित शगुन मैरिज लान निकट एम ए पब्लिक स्कूल में महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाकर महाराजा दक्ष के विचारों पर चलने का प्रजापति समाज ने निर्णय लिया। मानवतावादी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता राम रघुवीर उर्फ मुकेश प्रजापति ने आए समाज के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी प्रजापति समाज के लोगों ने आज जो प्यार दिया है उसका मैं हृदय से आभारी रहूंगा प्रजापति एवं कुम्हार समाज के लोगों को अपनी ताकत को पहचाना होगा लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा हथियार है इसे व्यर्थ न जाने दे समाज के लोगों को चाहिए कि वह अपने लोगों को उच्च शिक्षा देकर प्रशासन में भागीदारी लें समाज का नाम रोशन करें समाज का कोई व्यक्ति किसी भी चुनाव में खड़ा है तो उसकी आर्थिक मानसिक एवं जो संभव हो सके उतनी मदद करें आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रजापति समाज का विधानसभा में अपना प्रत्याशी चुनाव लड़कर इतिहास रचने जा रहा है अगर प्रजापति समाज ने अन्य जातियों के साथ मिलकर जुगलबंदी बना ली तो हमारे समाज का भी एक विधायक विधानसभा पहुंचकर हमारे हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़ेगा।
उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस मौके पर समाज के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र प्रजापति प्रधान गढ़िया रंगीन लालू प्रजापति महेश प्रजापति हनुमत प्रसाद प्रजापति दाताराम मुकेश प्रजापति पुवायां इंटर कालेज के प्रवक्ता राजेश प्रजापति प्रदीप कुमार प्रजापति प्रधान कुइयां हरिश्चंद्र प्रजापति पूर्ति लाल प्रजापति योगराज प्रजापति स्वामी दयाल प्रजापति सहित सैकड़ो की संख्या में प्रजाति समाज के लोग एवं महिलाएं उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन अध्यापक वेदराम प्रजापति ने किया मानवतावादी समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस मानव ने आए हुए सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया।
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