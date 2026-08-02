Shahjahnpur News: महाराजा दक्ष जयंती पर समाज की एकजुटता पर जोर
Shahjahnpur News: सिंधौली में प्रजापति समाज ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का आयोजन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की शिक्षा, संगठन और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि का आह्वान किया। मुख्य वक्ता राम रघुवीर ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर दिया और युवाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया।
Shahjahnpur News: सिंधौली। मुड़िया मोड़ स्थित शगुन मैरिज लॉन के निकट आयोजित कार्यक्रम में प्रजापति समाज ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। वक्ताओं ने समाज से शिक्षा, संगठन और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता एवं मानवतावादी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम रघुवीर उर्फ मुकेश प्रजापति ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार है और समाज को अपनी ताकत पहचानकर शिक्षा व प्रशासनिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने और चुनाव में अपने प्रतिनिधियों का सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जोगेंद्र प्रजापति ने की।
संचालन वेदराम प्रजापति ने किया। इस अवसर पर आरएस मानव, लालू प्रजापति, महेश प्रजापति, हनुमत प्रसाद प्रजापति, राजेश प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग और महिलाएं उपस्थित रहीं।
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