Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: नाली में घटिया सामग्री लगाने का विरोध किया तो ग्रामीण को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: डींगरपुर अर्सलानी गांव में नाली निर्माण में मानक सामग्री का विरोध करने पर एक ग्रामीण पर हमला हुआ। प्रधान पुत्र और उसके साथियों ने उसे गालियाँ दीं और मारपीट की। बचाव में आए पिता के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी की शिकायत की। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Shahjahnpur News: नाली में घटिया सामग्री लगाने का विरोध किया तो ग्रामीण को पीटा

Shahjahnpur News: रोजा। क्षेत्र के डींगरपुर अर्सलानी गांव में नाली निर्माण में मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगाने का विरोध करना ग्रामीण को भारी पड़ गया। आरोप है कि प्रधान पुत्र और उसके साथियों ने ग्रामीण के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी मानवेन्द्र सिंह पुत्र विनोद सिंह के मुताबिक सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गांव में नाली निर्माण का काम चल रहा था।

निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री मानक के अनुरूप नहीं थी। उसने इसका विरोध किया तो प्रधान पुत्र और उसके साथियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई। शोर सुनकर मानवेन्द्र के पिता विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव का प्रयास किया। आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट की और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आबिर, नौशाद, शहरोज और कयूम के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।