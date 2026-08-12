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Shahjahnpur News: संकुल स्तरीय खेलकूद में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते बच्चे।कांट, संवाददाता। मलहपुर गांव स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मंगलवार को संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगित

Shahjahnpur News: संकुल स्तरीय खेलकूद में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

Shahjahnpur News: कांट। मलहपुर गांव स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मंगलवार को संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई। इसमें मदनापुर, कांट, मोहनपुर, बंथरा, कटरा खेड़ा, बझेड़ा समेत आठ विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख श्रीदत्त शुक्ला ने फीता काटकर किया। छात्र-छात्राओं ने 100, 200, 400 और 600 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, रिले दौड़, बाधा दौड़, चक्का फेंक और भाला फेंक में दमखम दिखाया। समापन पर जन शिक्षा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व और अनुशासन की जानकारी दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व संभाग निरीक्षक सतीश चंद्र शुक्ला, भाजपा नेता अखिलेश पाठक, जेपी मिश्रा, अनुराग मिश्रा, रामबाबू मिश्रा, ललित मिश्रा, मनमोहन मिश्रा, बबलू तिवारी, रामसागर अग्निहोत्री और प्रधानाचार्य अवधेश सिंह मौजूद रहे।

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