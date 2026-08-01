Shahjahnpur News: पहले सोमवार को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने परखी व्यवस्थाएं
Shahjahnpur News: शुक्रवार को एसडीएम ने पटना मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा।कलान। सावन के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है।एसडीएम ने कहा कि किसी प्रकार क
Shahjahnpur News: कलान। सावन के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है।एसडीएम ने कहा कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष कुमार सिंह ने प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं को परखा।पुलिस प्रशासन से लेकर महंत को सख्त निर्देश दिए। बोले कि मेले में आने श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।आवागमन पर विशेष निगाह रखी जाए।पार्किंग पेयजल आदि पर किसी पर की कोताीह न बरती जाए।एसएचओ शिवदीन वर्मा, महंत अखिलेश गिरि मौजूद रहे।
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