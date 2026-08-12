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Shahjahnpur News: वैक्सीनेटर धरने पर, तीन दिन में पांच पशुओं की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: जैतीपुर,संवाददाता। कस्बे सहित पड़ोसी गांव करकौर में पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में करकौर निवासी किसान

Shahjahnpur News: वैक्सीनेटर धरने पर, तीन दिन में पांच पशुओं की मौत

Shahjahnpur News: जैतीपुर। कस्बे सहित पड़ोसी गांव करकौर में पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में करकौर निवासी किसान टेनी गुर्जर के चार और जैतीपुर निवासी पंकज सिंह की एक भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पशुओं में गलाघोटू और सर्रा रोग जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कई अन्य पशु भी बीमार बताए जा रहे हैं।कस्बे में राजकीय पशु चिकित्सालय है,लेकिन यहां कोई स्थाई डॉक्टर की तैनाती नहीं है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में वैक्सीन आ गई हैं लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग से मेडिकल टीम भेजकर उपचार और टीकाकरण कराने की मांग की है।

प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशल कुमार ने बताया वैक्सीनेटर इस समय धरने पर गए हुए हैं। इस कारण समस्या आ रही है गांव में टीम को भेजकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

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