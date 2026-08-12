Shahjahnpur News: वैक्सीनेटर धरने पर, तीन दिन में पांच पशुओं की मौत
Shahjahnpur News: जैतीपुर,संवाददाता। कस्बे सहित पड़ोसी गांव करकौर में पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में करकौर निवासी किसान
Shahjahnpur News: जैतीपुर। कस्बे सहित पड़ोसी गांव करकौर में पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में करकौर निवासी किसान टेनी गुर्जर के चार और जैतीपुर निवासी पंकज सिंह की एक भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पशुओं में गलाघोटू और सर्रा रोग जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कई अन्य पशु भी बीमार बताए जा रहे हैं।कस्बे में राजकीय पशु चिकित्सालय है,लेकिन यहां कोई स्थाई डॉक्टर की तैनाती नहीं है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में वैक्सीन आ गई हैं लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग से मेडिकल टीम भेजकर उपचार और टीकाकरण कराने की मांग की है।
प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशल कुमार ने बताया वैक्सीनेटर इस समय धरने पर गए हुए हैं। इस कारण समस्या आ रही है गांव में टीम को भेजकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।