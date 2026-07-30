Shahjahnpur News: नामांतरण से जलभराव तक वकीलों ने उठाए 27 मुद्दे
Shahjahnpur News: तिलहर में, बार एसोसिएशन के महासचिव राहुल देव सागर ने एसडीएम नीलिमा यादव को तहसील की समस्याओं को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। वकीलों ने नियमित सुनवाई, जल भराव और ठेले लगाने वालों के लिए उचित स्थान की मांग की। उन्होंने 27 सूत्रीय पत्र में इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।
Shahjahnpur News: तिलहर। तहसील की कई समस्याओं को लेकर बार एसोसिएशन के महासचिव राहुल देव सागर ने एसडीएम नीलिमा यादव को शिकायती पत्र सौंपा। वकीलों ने शिकायतों का निस्तारण जल्द करने की मांग की। गुरुवार को महासचिव राहुल देव सागर ने कहा कि नायब कोर्ट में नियमित सुनवाई नहीं की जाती है जिस कारण क्षेत्रीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजस्व न्यायालय की नामांतरण पत्रावलियों में दर्शित कार्रवाई तथा पोर्टल पर अंकित की गई कार्रवाई में विरोधाभास रहता है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही तहसील के अंदर रोड पर ठेले लगने से आवागमन बाधित होता है ठेला लगाने वालों को उचित स्थान दिया जाए।उन्होंने
कहा कि बरसात में तहसील मार्ग एवं वकीलों के चेंबर के पास जल भराव हो जाता है। वकीलों एवं आने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने एसडीएम नीलिमा यादव को 27 सूत्रीय शिकायती पत्र सौंप कर समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की। इस दौरान कई वकील मौजूद रहे।
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