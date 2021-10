शाहजहांपुर शाहजहांपुर में कचहरी के रिकार्ड रूम में वकील की गोली मारकर हत्या Published By: Newswrap Mon, 18 Oct 2021 02:03 PM हिन्दुस्तान टीम,शाहजहांपुर

कचहरी परिसर में तीसरी मंजिल पर रिकार्ड रूम के सामने वकील को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने पीछे से फायर मारा और तमंचा फेंककर फरार हो गए।