Shahjahnpur News: महीनों से लाइटें खराब, रेती रोड पर अंधेरे में निकलेंगे कांवड़िए
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ, रेती रोड पर सड़क पर दी गई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं कर रहा है, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के प्रमुख कांवड़ मार्गों में शामिल रेती रोड पर बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। लोदीपुर से हथौड़ा चौराहे और हथौड़ा चौराहे से रेती रोड तक डिवाइडर पर लगी लगभग हर तीसरी लाइट बंद होने से शाम ढलते ही सड़क के कई हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। इसी मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री रात के समय भी गुजरते हैं। नगर निगम ने कुछ वर्ष पहले ही इस मार्ग के सौंदर्यीकरण के तहत करोड़ों रुपये की लागत से डिवाइडर पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगवाई थीं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लाइटें लंबे समय से खराब हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन लाइटें फिर भी चालू नहीं हो पातीं। सूत्रों का कहना है कि कई खराब लाइटें केवल मरम्मत से ठीक होने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। समय पर आवश्यक कार्रवाई न होने से कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और अन्य राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रात के समय अंधेरे के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।
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