Shahjahnpur News: रुक-रुककर हुई बारिश से उमस बढ़ी, शहर की सड़कों पर कीचड़ से लोग बेहाल

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में मंगलवार को रुक-रुक कर बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बारिश के बाद उमस में बढ़ोतरी और कीचड़ के कारण राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर जलभराव से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ।

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जनपद में मंगलवार को रुक-रुककर हुई खंडित बारिश ने मौसम तो सुहाना किया, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दीं। शहर समेत निगोही, पुवायां, सिंधौली और मीरानपुर कटरा क्षेत्रों में दिनभर अलग-अलग समय पर बारिश होती रही। बारिश के बाद तेज धूप नहीं निकलने और हवा में नमी अधिक रहने से उमस बढ़ गई। चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों को काफी असहजता महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और सापेक्ष आर्द्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा दक्षिण दिशा से चली। सोमवार रात आठ बजे से मंगलवार रात आठ बजे तक जिले में 36.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश का सबसे अधिक असर शहर की सड़कों पर देखने को मिला। कई स्थानों पर कीचड़ और जलभराव से राहगीरों व वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाल इमली से घंटाघर और फटकिया वाली रोड पर जगह-जगह कीचड़ फैल जाने से दोपहिया वाहन चालक फिसलते नजर आए। पैदल निकलने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हुई। दुकानदारों का कहना है कि कीचड़ के कारण ग्राहक कम पहुंचे, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ。

रोडवेज बस अड्डे के पास भी हालात बेहतर नहीं रहे रोडवेज बस अड्डे के पास भी हालात बेहतर नहीं रहे। यहां पहले गड्ढों में सीएंडडी वेस्ट डालकर रास्ता समतल किया गया था, लेकिन बारिश के बाद पूरा क्षेत्र कीचड़ से भर गया। बसों से उतरने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि गंदगी और कीचड़ के कारण ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई।

खिरनीबाग क्षेत्र में कई जगहों पर जलभराव खिरनीबाग क्षेत्र में भी कई स्थानों पर जलभराव کی स्थिति बनी रही। निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। वहीं विश्वनाथ मंदिर के आसपास नालियां उफनाती रहीं और गंदा पानी सड़कों तक पहुंच गया। सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी कीचड़ और बदबू के बीच होकर गुजरना पड़ा।

शाम के समय घने काले बादल छाए रहे शाम के समय आसमान में घने बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि हल्की बारिश में ही सड़कों पर कीचड़ और जलभराव की समस्या सामने आ जाती है। लोगों ने नगर निगम से जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने और प्रमुख मार्गों से कीचड़ हटाने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान आमजन को राहत मिल सके।