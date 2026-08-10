Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: दो महीने प्रभावित रहेगा शहर का सबसे अहम रूट, इसी हफ्ते डायवर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: रोडवेज की बसें पहले चरण में वर्कशॉप और दूसरे में सेटेलाइट से चलेंगी, स्टेशन पहुंचने को मालगोदाम की तरफ से गेट नंबर दो का रास्ता-03 चरणों में बनेगा नाल

Shahjahnpur News: दो महीने प्रभावित रहेगा शहर का सबसे अहम रूट, इसी हफ्ते डायवर्जन

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दुर्गा होटल से महिला थाने होते हुए रेलवे नाले तक बनने वाले ह्यूम पाइप नाले का निर्माण यातायात व्यवस्था को करीब तीन महीने तक प्रभावित करेगा। हालांकि नगर निगम ने निर्माण दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यातायात पुलिस ने निर्माण और संभावित व्यवधान को देखते हुए इस अवधि के लिए रणनीति तैयार की है। इस सप्ताह रूट डायवर्ट किए जाने की तैयारी है। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी और टीएसआई विनय पांडेय के बीच हुई रणनीति में तय किया गया है कि नाले का निर्माण तीन चरणों में कराया जाएगा और हर चरण में यातायात का अलग रूट निर्धारित होगा।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: वन-वे खत्म कर दोनों लेन चालू करने की तैयारी, नाला निर्माण तेज

नाला निर्माण का पहला चरण रेलवे के पुराने नाले से महिला थाने तक होगा। इस दौरान स्टेशन की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग प्रभावित रहेगा। हालांकि यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन का गेट नंबर दो खुला रहेगा। मालगोदाम रोड की तरफ स्थित इस गेट से स्टेशन पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए फटकिया वाला रोड, तेल टंकी रोड, सुभाषनगर और किसानों वाली गली समेत आसपास के वैकल्पिक रास्तों से स्टेशन की ओर आवाजाही की जा सकेगी। पहले चरण में यातायात को इन वैकल्पिक मार्गों पर मोड़कर मुख्य सड़क पर दबाव कम करने की तैयारी है।--

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।