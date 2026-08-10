Shahjahnpur News: दो महीने प्रभावित रहेगा शहर का सबसे अहम रूट, इसी हफ्ते डायवर्जन
Shahjahnpur News: रोडवेज की बसें पहले चरण में वर्कशॉप और दूसरे में सेटेलाइट से चलेंगी, स्टेशन पहुंचने को मालगोदाम की तरफ से गेट नंबर दो का रास्ता-03 चरणों में बनेगा नाल
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दुर्गा होटल से महिला थाने होते हुए रेलवे नाले तक बनने वाले ह्यूम पाइप नाले का निर्माण यातायात व्यवस्था को करीब तीन महीने तक प्रभावित करेगा। हालांकि नगर निगम ने निर्माण दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यातायात पुलिस ने निर्माण और संभावित व्यवधान को देखते हुए इस अवधि के लिए रणनीति तैयार की है। इस सप्ताह रूट डायवर्ट किए जाने की तैयारी है। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी और टीएसआई विनय पांडेय के बीच हुई रणनीति में तय किया गया है कि नाले का निर्माण तीन चरणों में कराया जाएगा और हर चरण में यातायात का अलग रूट निर्धारित होगा।
नाला निर्माण का पहला चरण रेलवे के पुराने नाले से महिला थाने तक होगा। इस दौरान स्टेशन की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग प्रभावित रहेगा। हालांकि यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन का गेट नंबर दो खुला रहेगा। मालगोदाम रोड की तरफ स्थित इस गेट से स्टेशन पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए फटकिया वाला रोड, तेल टंकी रोड, सुभाषनगर और किसानों वाली गली समेत आसपास के वैकल्पिक रास्तों से स्टेशन की ओर आवाजाही की जा सकेगी। पहले चरण में यातायात को इन वैकल्पिक मार्गों पर मोड़कर मुख्य सड़क पर दबाव कम करने की तैयारी है।--
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