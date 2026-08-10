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Shahjahnpur News: 15 के तिरंगा कॉन्सर्ट में प्रस्तुति के लिए 13 को ऑडिशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: प्रति सम्मान का संदेश देने का हैशाहजहांपुर, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी भवन ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले ‘तिरंगा कॉन्सर्ट’ में प्रस्तुति देन

Shahjahnpur News: 15 के तिरंगा कॉन्सर्ट में प्रस्तुति के लिए 13 को ऑडिशन

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी भवन ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले ‘तिरंगा कॉन्सर्ट’ में प्रस्तुति देने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए 13 अगस्त को ऑडिशन होगा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देशभक्ति गीत और नृत्य के जरिए राष्ट्रप्रेम व तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया जाएगा। ऑडिशन 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक गांधी भवन ऑडिटोरियम में होगा। प्रत्येक प्रस्तुति के लिए अधिकतम पांच मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें केवल तिरंगा और देशभक्ति गीतों पर आधारित प्रस्तुतियों को ही शामिल किया जाएगा। प्रतिभागी गायन, नृत्य सहित अन्य उपयुक्त प्रस्तुतियों के माध्यम से ऑडिशन दे सकेंगे।

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ऑडिशन में चयनित प्रतिभागियों को 15 अगस्त को शाम 6:30 बजे गांधी भवन ऑडिटोरियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान चयनित प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे।जिला प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह को जनभागीदारी से जोड़ना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित समय पर ऑडिशन स्थल पर पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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