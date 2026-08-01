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Shahjahnpur News: बारिश संग बढ़ने लगे मलेरिया के मरीज, रोजाना औसतन 10 केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: बारिश के बाद मलेरिया ने पकड़ी रफ्तार, एक ब्लाक में चार महीने में 36 केसशाहजहांपुर,संवाददाता। जिले में बारिश के बाद अब बीमारी भी बढ़ने लगी है। कहीं बुख

Shahjahnpur News: बारिश संग बढ़ने लगे मलेरिया के मरीज, रोजाना औसतन 10 केस

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में बारिश के बाद अब बीमारी भी बढ़ने लगी है। कहीं बुखार तो कहीं जुकाम के साथ मलेरिया के केस भी बढ़ने लगे हैं। जिले के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मेडिकल कालेज में मलेरिया पैर पसारना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों की सीएचसी में हर दूसरे दिन मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं, वहीं मेडिकल कालेज में हर दिन 2 से तीन मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक मरीजों को उपचार के साथ बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। पिछले दो दिनों से पूरे जिले में मलेरिया के 10 से अधिक मामले मिले हैं।

सूत्रों की माने तो पूरे जिले में हर दिन दस मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने बचाव के साथ और कोई रास्ता नहीं बचता है। गुरूवार को मेडिकल कालेज की जनरल ओपीडी मरीजों से दोपहर बाद तक भरी रही। ओपीडी में दिखाने आए मरीजों को चिकित्सकों ने उपचार के साथ सावधानी बरतने के निर्देश दिए। डा़ समीर ने बताया कि बुखार में कई मामले में मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें उपचार के साथ सावधानी भी बताई जा रहीं हैं।

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