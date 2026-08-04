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Shahjahnpur News: खुदागंज कटरा स्टेट हाईवे पर आवारा गोवंश का कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: सड़क पर डेरा जमाए बैठे गोवंशखुदागंज, संवाददाता। खुदागंज-कटरा मार्ग स्थित एनएच-730 पर अकबरी, कमलापुर और कसरक के बीच शाम होते ही बड़ी संख्या में गोवंश

Shahjahnpur News: खुदागंज कटरा स्टेट हाईवे पर आवारा गोवंश का कब्जा

Shahjahnpur News: खुदागंज। खुदागंज-कटरा मार्ग स्थित एनएच-730 पर अकबरी, कमलापुर और कसरक के बीच शाम होते ही बड़ी संख्या में गोवंश सड़क पर बैठ जाते हैं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है तथा हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सावन माह में यही मार्ग पांचाल घाट जाने वाले कांवड़ियों का प्रमुख रास्ता है, जिससे दिन-रात श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क पर बैठे गोवंश बड़ा खतरा बने हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने और हादसों से बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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