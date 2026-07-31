Shahjahnpur News: परशुरामपुरी में कांवड़िया विश्राम स्थल का उद्घाटन
Shahjahnpur News: कांवड़िया विश्राम स्थल का निरीक्षण करते विधायक हरिप्रकाश वर्मा।जलालाबाद। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जलालाबाद नगर पालिका परिषद क
Shahjahnpur News: जलालाबाद। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जलालाबाद नगर पालिका परिषद की ओर से बनाए गए कांवड़िया विश्राम स्थल का क्षेत्रीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने उद्घाटन किया। नगर पालिका अध्यक्ष शकील अहमद खां ने बताया कि पूरे सावन माह संचालित होने वाले इस शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, शुद्ध पेयजल, चारपाई, कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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