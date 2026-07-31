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Shahjahnpur News: अब मोहल्ले में मिलेगा इलाज, खुले 20 नये आरोग्य मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पर दबाव घटेगा-समय पर लोगों को मिलेगा उपचार, होगी आसानीशाहजहांपुर, संवाददाता। शहर के टाउन एरिया के लोगों को अब घर के पास ह

Shahjahnpur News: अब मोहल्ले में मिलेगा इलाज, खुले 20 नये आरोग्य मंदिर

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शहर के टाउन एरिया के लोगों को अब घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जिले के नगर सहित सभी टाउन एरिया में 20 नये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से सामान्य बीमारियों के इलाज, ओपीडी, आवश्यक जांच और दवाओं की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए मेडिकल कॉलेज की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एक चिकित्सक और दो स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यहां बुखार, सर्दी-जुकाम, रक्तचाप, मधुमेह जैसी सामान्य बीमारियों का उपचार, आवश्यक जांच और नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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जरूरत पड़ने पर मरीजों को उच्च संस्थान के लिए रेफर भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नए केंद्र शुरू होने से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। साथ ही लोगों को अपने मोहल्ले के पास ही समय पर उपचार मिलने से इलाज में होने वाली देरी भी रुकेगी।

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