Shahjahnpur News: शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण का विधायक ने किया शिलान्यास
Shahjahnpur News: प्राचीन शिव मंदिर के सौन्दर्यीकरण के भूमि पूजन करते ददरौल विधायक अरविंद सिंह।कांट, संवाददाता। ददरौल क्षेत्र के ग्राम मरेना स्थित प्राचीन शिव मंदिर के
Shahjahnpur News: कांट। ददरौल क्षेत्र के ग्राम मरेना स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण की दिशा में गुरुवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। पर्यटन विकास कार्य योजना के तहत करीब 87.77 लाख रुपये की लागत से कराए जाने वाले विकास कार्यों का ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास को प्राथमिकता दे रही है। मरेना का प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास योजना के तहत सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के विकसित होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और यह स्थान धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा।
इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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