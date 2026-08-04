Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: धार्मिक पोस्ट के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: पुवायां में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली फेसबुक पोस्ट के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की, यह कहते हुए कि किसी भी धर्म का अपमान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करता है।

Shahjahnpur News: धार्मिक पोस्ट के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने सौंपा ज्ञापन

Shahjahnpur News: पुवायां। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित फेसबुक पोस्ट के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने थाना पुवायां पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष शांतनु वैश्य और जिला महासचिव शुभम मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोपी के विरुद्ध निष्पक्ष एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे मामलों में दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, प्रदीप जाटव, पवन मिश्रा परदेशी, गणेश मिश्रा, रजत सक्सेना, नीरज वर्मा, दीपक शुक्ला, पुनीत मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।