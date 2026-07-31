Shahjahnpur News: धर्मस्थल निर्माण की सूचना पर पहुंची हिंदू युवा वाहिनी, हंगामा
Shahjahnpur News: बाजपुर गांव में धर्मस्थल के पास पहुंचे लोग।सिंधौली, संवाददाता। थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव बाजपुर में कथित रूप से बिना अनुमति धर्मस्थल निर्माण की सू
Shahjahnpur News: सिंधौली। थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव बाजपुर में कथित रूप से बिना अनुमति धर्मस्थल निर्माण की सूचना मिलने पर गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। संगठन ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। पुलिस और राजस्व विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी और जिला महासचिव शुभम मिश्रा अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। संगठन की ओर से बताया गया कि मामले की जानकारी संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि संबंधित निर्माण बिना वैधानिक अनुमति के किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।
साथ ही संगठन ने सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सिंधौली के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल या धर्मस्थल निर्माण नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है। सूचना मिलने पर निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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