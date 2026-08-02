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Shahjahnpur News: गली में खुली मीट की दुकानों पर हंगामा, दो दुकानदार हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: तिलहर में कोतवाल प्रिंस शर्मा को तहरीर देते पदाधिकारी।तिलहर, संवाददाता। रविवार को गली क्षेत्र में मीट की दो दुकानें खुली मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी क

Shahjahnpur News: गली में खुली मीट की दुकानों पर हंगामा, दो दुकानदार हिरासत में

Shahjahnpur News: तिलहर। रविवार को गली क्षेत्र में मीट की दो दुकानें खुली मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने हंगामा कर दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड की एक लेन पर कुछ देर के लिए प्रदर्शन किया और दोनों दुकानदारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर कोतवाल प्रिंस शर्मा मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ तहरीर दी। संगठन के बरेली मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने बिरियागंज चौकी प्रभारी पर क्षेत्र में मीट बिक्री रोकने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

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उनका कहना था कि सावन माह में ऐसी लापरवाही से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि प्रशासन के निर्देश मुख्य रूप से कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकानें बंद रखने के संबंध में हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित दुकानें गली-मोहल्ले के भीतर संचालित हो रही थीं, न कि कांवड़ मार्ग पर। इसके बावजूद मौके पर हंगामा होने के बाद पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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