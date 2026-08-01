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Shahjahnpur News: एमएफ हाईवे पर गहरे गड्ढे शिव भक्तों के लिए होंगे मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: कलान में सावन के महीने में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारी की, लेकिन हाईवे पर गहरे गड्ढे चिंता का विषय बने हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग गड्ढा मुक्त का दावा कर रहा है, जबकि भक्तों को नालों का बहता पानी और गड्ढों से सावधान रहना होगा। हिन्दू संगठनों ने जल्द मरम्मत की मांग की है।

Shahjahnpur News: एमएफ हाईवे पर गहरे गड्ढे शिव भक्तों के लिए होंगे मुसीबत

Shahjahnpur News: कलान।सावन के महीने में शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन की तैयारी की, लेकिन हाईवे पर गहरे गड्ढे शिव भक्तों को मुसीबत बन सकते हैं।वहीं पीडब्लयूडी विभाग हाई-वे पर गड्ढा मुक्त का दावा कर रहा है।नगर के डिप के पास मुरादाबाद-फर्रुखाबाद स्टेट हाई-वे 43 पर नालों का बहता पानी किसी से छिपा नहीं है।उसपर हाई-वे पर बने गहरे गड्ढे जानलेवा भी हो सकते हैं।सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त की आवाजाही होगी।जिससे उन्हें मुशीबत हो सकती है।वहीं हिन्दू संगठनों ने शीघ्र हाई-वे की मरम्मत की मांग की है।

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