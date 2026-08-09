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Shahjahnpur News: हाई करंट से 80 घरों के बिजली उपकरण फुंके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शनिवार सुबह डभौरा गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का करंट गिरने से हड़कंप मच गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की वायरिंग जल गई और ठेका देशी शराब का फ्रीजर भी फूंक गया। लगभग 80 घरों के विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुँचा।

Shahjahnpur News: हाई करंट से 80 घरों के बिजली उपकरण फुंके

Shahjahnpur News: क्षेत्र के डभौरा गांव में शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे घरेलू विद्युत लाइन में अचानक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का करंट उतरने से हड़कंप मच गया। तेज वोल्टेज के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी वायरिंग जलकर राख हो गई। वहीं ठेका देशी शराब में रखा फ्रीजर भी फुंक गया। ग्रामीणों के अनुसार अचानक हाई वोल्टेज आने से घरों में लगे बिजली के उपकरण धड़ाधड़ जलने लगे। पुष्पेंद्र सिंह, मुनेंद्र पाल सिंह, रामनाथ, दिनेश सिंह, अरविंद सिंह और देवेंद्र गुप्ता समेत करीब 80 घरों में विद्युत उपकरणों के नुकसान की बात सामने आई है। चौराहे पर स्थित कई दुकानों के बिजली उपकरण भी खराब हो गए।

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