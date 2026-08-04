Shahjahnpur News: उमस से बेहाल रहा शहर, शाम की बारिश भी नहीं दिला सकी राहत
Shahjahnpur News: शहर के लोधीपुर क्षेत्र में हो रही बारिश।शाहजहांपुर, संवाददाता। शहर में सोमवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। सुबह से आसमान में बादलों
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शहर में सोमवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। सुबह से आसमान में बादलों और धूप के बीच आंख-मिचौली चलती रही। शाम के समय हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के बाद बढ़ी नमी ने उमस और बढ़ा दी। इससे देर शाम तक लोग पसीने से तरबतर रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा दक्षिण दिशा से चली, जबकि वातावरण में आर्द्रता 85 प्रतिशत रही। जिले में 8.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन हवा में नमी अधिक होने से गर्मी का असर बना रहा।
शाम की बारिश के बाद भी मौसम सुहाना होने के बजाय उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन उमस लोगों को परेशान करती रहेगी।
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