Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: उमस से बेहाल रहा शहर, शाम की बारिश भी नहीं दिला सकी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शहर के लोधीपुर क्षेत्र में हो रही बारिश।शाहजहांपुर, संवाददाता। शहर में सोमवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। सुबह से आसमान में बादलों

Shahjahnpur News: उमस से बेहाल रहा शहर, शाम की बारिश भी नहीं दिला सकी राहत

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शहर में सोमवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। सुबह से आसमान में बादलों और धूप के बीच आंख-मिचौली चलती रही। शाम के समय हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के बाद बढ़ी नमी ने उमस और बढ़ा दी। इससे देर शाम तक लोग पसीने से तरबतर रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा दक्षिण दिशा से चली, जबकि वातावरण में आर्द्रता 85 प्रतिशत रही। जिले में 8.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन हवा में नमी अधिक होने से गर्मी का असर बना रहा।

ये भी पढ़ें:उमस:न्यूनतम तापमान 28 के पार, बारिश के आसार

शाम की बारिश के बाद भी मौसम सुहाना होने के बजाय उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन उमस लोगों को परेशान करती रहेगी।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत
ये भी पढ़ें:Sambhal News: उमस ने बढ़ाई परेशानी, किसानों को अब बारिश का इंतजार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Rain Shahjahnpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।