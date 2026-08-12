Shahjahnpur News: ओपीडी से गायब मिले डॉक्टर तो खैर नहीं: सीएमओ
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में सरकारी अस्पतालों में बिना सूचना गायब रहने वाले डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। सीएमओ ने सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अनुपस्थित डॉक्टरों के वेतन पर रोक और विभागीय कार्रवाई का भी संकेत दिया गया है। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी से बिना सूचना या जरूरी काम का हवाला देकर गायब रहने वाले डॉक्टरों पर अब स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। सीएमओ ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति और ओपीडी में मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अनुपस्थित मिलने पर संबंधित डॉक्टर का वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ डॉक्टर ओपीडी के समय अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं। इससे दूर-दराज से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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