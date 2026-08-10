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Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में 124 लोगों ने लिया परामर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 124 लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श लिया। मुख्य अतिथि स्तुति गुप्ता ने व्यस्त जीवनशैली में स्वास्थ्य के महत्व पर बात की। न्यूट्रिशन कोच सीमा सिंह ने शरीर के वसा संतुलन की जानकारी दी।

Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में 124 लोगों ने लिया परामर्श

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एबी रिच इंटर कॉलेज परिसर में निरोगी काया स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 124 लोगों ने स्वास्थ्य, खान-पान, वजन और शरीर को संतुलित रखने संबंधी परामर्श लिया। मुख्य अतिथि स्तुति गुप्ता ने कहा कि व्यस्त जीवनशैली में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। न्यूट्रिशन कोच सीमा सिंह ने शरीर में वसा के प्रकार और संतुलन की जानकारी दी। संतोष सिंह ने उम्र, वजन और दिनचर्या के अनुसार संतुलित आहार लेने की सलाह दी। संस्था के महासचिव डॉ. पुनीत मनीषी ने कहा कि स्वास्थ्य का आकलन केवल वजन से नहीं किया जा सकता।

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