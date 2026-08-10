Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में 124 लोगों ने लिया परामर्श
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 124 लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श लिया। मुख्य अतिथि स्तुति गुप्ता ने व्यस्त जीवनशैली में स्वास्थ्य के महत्व पर बात की। न्यूट्रिशन कोच सीमा सिंह ने शरीर के वसा संतुलन की जानकारी दी।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एबी रिच इंटर कॉलेज परिसर में निरोगी काया स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 124 लोगों ने स्वास्थ्य, खान-पान, वजन और शरीर को संतुलित रखने संबंधी परामर्श लिया। मुख्य अतिथि स्तुति गुप्ता ने कहा कि व्यस्त जीवनशैली में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। न्यूट्रिशन कोच सीमा सिंह ने शरीर में वसा के प्रकार और संतुलन की जानकारी दी। संतोष सिंह ने उम्र, वजन और दिनचर्या के अनुसार संतुलित आहार लेने की सलाह दी। संस्था के महासचिव डॉ. पुनीत मनीषी ने कहा कि स्वास्थ्य का आकलन केवल वजन से नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।