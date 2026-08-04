Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में घायल कांवड़ियों का हो रहा उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने दियूरिया मोड़ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में 11 घायल कांवड़ियों का उपचार किया गया, जिनमें पैर में छाले और चोटें शामिल थीं। चिकित्सकीय टीम ने ड्रेसिंग, दवाएं और संक्रमण से बचाव के लिए सलाह प्रदान की।

Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में घायल कांवड़ियों का हो रहा उपचार

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावलखेड़ा की ओर से दियूरिया मोड़ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर का संचालन एमओआईसी डॉ. समीर के निर्देशन में किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान लंबी पैदल यात्रा से कई श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए थे और कुछ कांवड़िए घायल भी हो गए थे। स्वास्थ्य शिविर में अब तक 11 घायल कांवड़ियों का उपचार किया गया। चिकित्सकीय टीम ने उनके पैरों की ड्रेसिंग की, आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सलाह भी दी। एमओआईसी डॉ. समीर ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कांवड़ स्वास्थ्य शिविर
ये भी पढ़ें:Madhubani News: रेड क्रॉस सोसाइटी के चिकित्सकों ने कांवरियों का इलाज
ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सेवा कर रेड क्रॉस ने निभाया सेवा धर्म
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Kanwar Yatra अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।