Shahjahnpur News: स्वास्थ्य शिविर में घायल कांवड़ियों का हो रहा उपचार

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावलखेड़ा की ओर से दियूरिया मोड़ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर का संचालन एमओआईसी डॉ. समीर के निर्देशन में किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान लंबी पैदल यात्रा से कई श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए थे और कुछ कांवड़िए घायल भी हो गए थे। स्वास्थ्य शिविर में अब तक 11 घायल कांवड़ियों का उपचार किया गया। चिकित्सकीय टीम ने उनके पैरों की ड्रेसिंग की, आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सलाह भी दी। एमओआईसी डॉ. समीर ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है।