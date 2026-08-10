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Shahjahnpur News: तीज उत्सव में महिलाओं ने झूला झूला, खेलों में लिया हिस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता समाज की ओर से तीज मनायापुवायां, संवाददाता। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता समाज की ओर से संरक्षक मीना गुप्ता

Shahjahnpur News: तीज उत्सव में महिलाओं ने झूला झूला, खेलों में लिया हिस्सा

Shahjahnpur News: पुवायां। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता समाज की ओर से संरक्षक मीना गुप्ता के निवास पर तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर झूला झूला और हौजी व सरप्राइज गेम में उत्साह से भाग लिया। खेल में संध्या सिंह प्रथम, कल्पना गुप्ता द्वितीय और आशा गुप्ता तृतीय रहीं। कार्यक्रम संयोजक मीना गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। महिलाओं ने सावन के गीतों पर तीज स्वागत गीत प्रस्तुत किए। नगर अध्यक्ष डॉ. शालिनी गुप्ता, महामंत्री आभा गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीप्ती, आशा गुप्ता और रेखा गुप्ता ने खेल कराए। मीना गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी महिलाओं को घर में लगाने के लिए तुलसी का पौधा दिया।कार्यक्रम

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में जिला अध्यक्ष रीता रानी गुप्ता, कल्पना गुप्ता, मीना गुप्ता, शिवानी गुप्ता, दीप्ती गुप्ता, शशी गुप्ता, देवेन्द्री गुप्ता, किरन गुप्ता, सांस्कृतिक मंत्री आशा गुप्ता, मंत्री रेखा गुप्ता, अनुराधा रवानी, निधि गुप्ता, मीडिया प्रभारी सोनम गुप्ता, संध्या सिंह और अंजली गुप्ता मौजूद रहीं।

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